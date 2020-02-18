شكرا لبحثكم عن خبر عاجل التحالف يكشف عن اولى المضبوطات في المهرة.. صور والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت قناة "الاخبارية" السعودية صور بأسلحة ضبطها قوات التحالف العربي اليوم الثلاثاء بمحافظة المهرة. وحسب الصور المنشورة يظهر فيها اسلحة صواريخ وقذائف متطورة ومدينة باسم الشيخ علي سالم الحريزي زعيم التمرد في المهرة.وكانت القوات اليمنية مسنودة بقوات التحالف قد تسلمت منفذ شحن الحدودي الذي يتم منه تهريب الاسلحة الايرانية والقطرية لمليشيات الحوثيين.

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