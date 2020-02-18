شكرا لبحثكم عن خبر *العميد الدحبول: شبوة باتت تحت سيطرة الدولة بالكامل وما تحقق بالجانب الأمني يعد"نقلة نوعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مدير إدارة أمن محافظة شبوة، العميد عوض مسعود الدحبول، أن "شبوة اليوم تحت سيطرة الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية بنسبة ١٠٠% من حدودها مع حضرموت ومأرب، وأبين، والبيضاء، فالمحافظة تتوسط تلك المحافظات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر *العميد الدحبول: شبوة باتت تحت سيطرة الدولة بالكامل وما تحقق بالجانب الأمني يعد"نقلة نوعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.