شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول كبير في الشرعية يهدد بقلب الطاولة على رؤوس الجميع ومعين عبدالملك ينصاع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هدد مسؤول في الحكومة الشرعية بقلب الطاولة على رؤوس الجميع وكشف المستور في حال حاولت السلطات تنفيذ قرارها بإقالته من منصبة.

وكشفت مصادر خاصة بمكتب رئيس الوزراء لـ"صنعاء أونلاين" أنيس باحارثة مدير مكتب رئيس الوزراء (المقال) رفض تنفيذ القرار وأبدى تحدياً وتعنتاً واضحاً للتوجيهات ومارس ضغوطات على معين عبدالملك للاستمرار في عمله فيما التزم الأخير الصمت حيال ذلك.

المصادر نوهت إلى أن رضوخ عبدالملك لتعنت مدير مكتبه وصمته عليه جاء بعد تهديدات مباشرة من باحارثة له بكشف المستور خصوصاً أن قرار إقالة الأخير جاء على خلفية عدة قضايا فساد أحيل في بعضها للنيابة العامة.

وكان باحارثة قد أقيل من منصبه يوم الثلاثاء الماضي الموافق 11/فبراير وتم تكليف وليد العباسي مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء (سابقا) للقيام بأعمال مدير مكتب رئيس الوزراء حتى إصدار قرار جمهوري باسم البديل الجديد.