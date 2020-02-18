شكرا لبحثكم عن خبر وباء غريب يجتاح مدينة أب.... والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال سكان محليون في محافظة إب (وسط اليمن) إن داءً غريبا انتشر في مديرية العدين وأدى إلى نفوق عدد كبير من الأغنام والمواشي.

وأكدوا في تصريحات لوسائل الاعلام أن العشرات من رؤوس الأغنام نفقت خلال الأيام الماضية في مديرية العدين فيما أصيبت المئات بالوباء القاتل وسط صمت وتخاذل الجهات المعنية.

وبحسب المصادر، أُصيب سكان المديرية في المديرية بالهلع الشديد، لا سيما أن الأدوية المقدمة من قبل الأطباء البيطريين لم تحد من انتشار الداء الفتاك.

ودعا الأهالي في المديرية الواقعة غربي المحافظة، إلى تدخل الجهات المختصة لتشخيص أسباب الوباء حفاظًا على الثروة الحيوانية التي تعد المورد الوحيد لغالبية سكان المديرية.