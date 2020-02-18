شكرا لبحثكم عن خبر الخنبشي يتدخل ويقوم بحل أكبر إشكالية تعمد افتعالها معين عبدالملك في عدن ويعلن عن الصلاحيات الممنوحة له من هادي "وثيقة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تدخل نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي لحل إشكالية كبيرة تواجه الموظفين في العاصمة المؤقتة عدن ومختلف المناطق المحررة وأنقذ الموقف بعد أ، كان معين عبدالملك رئيس الحكومة قد تعمد تأجيج هذا الجانب من خلال عدم تفعيله وتعمده لإهمال هذا الجانب ما أدى إلى إضراب كبير وواسع في قطاع التعليم كاد أن يعيق العملية التعليمية برمتها.

حيث وجه الخنبشي بصرف العلاوات السنوية وطبيعة العمل للقطاع الإداري للدولة، وبحسب الاتفاق الذي ابرم يوم أمس بين وزارة التربية ونقابة المعلمين الجنوبيين سيتم إنهاء الإضراب عندما تصدر رئاسة الوزراء قرار بتنفيذ عملية صرف مستحقات المعلمين.

ومرفق في الخبر صورة التوجيه الذي أصدره الخنبشي متحدياً معين عبدالملك من أجل الوطن ومن أجل المصلحة العامة وهو ما يكشف الصلاحيات الممنوحة للخنبشي من قبل الرئيس هادي بعد ان قلص الأخير صلاحيات معين عبدالملك جراء اكتشاف فساده الغارق فيه وخيانته للرئيس هادي والشعب والوطن ووقوفه مع المجلس الانتقالي الجنوبي صراحة تنفيذاً لأجندة خارجية يقوم بتنفيذها مقابل حفن من الدراهم.