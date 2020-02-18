شكرا لبحثكم عن خبر ورد الان : المجلس الانتقالي هذا هو مصير العاصمة المؤقتة عدن .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أوضح القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي/ منصور صالح ، عن حقيقة الوضع الحالي التي تعيشه العاصمة المؤقتة عدن.

وقال منصور في تغريدة له نشرها على حائط صفحته بـ"تويتر" تعيش عدن في وقتنا الحالي حالة تعافٍ..مشيراً إلى أنها تحتاج لالتفاف الناس خلف قيادتها ، والثقة بإجراءاتها وقدرتها على تجاوز مؤامرات وانتهازية الساقطين في مستنقع الفشل والفساد.

وبين منصور إن عدن تحتاج شموخ الواثق بقدرة الرجال الميامين القادرين على صنع المستحيل وقهر الصعاب ، ومابقي ليس اصعب ولا أشد مما فات.