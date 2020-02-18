شكرا لبحثكم عن خبر عاجل ..الرئيس " هادي " يصدر توجيهات عاجله لمحافظ " المهرة " ومصادر تكشف هوية القوة المسيطرة على منفذ " شحن " ! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكد وزير الاعلام اليمني " معمر الأرياني " ان الرئيس " عبدربه منصور هادي " وجه محافظ ا" المهرة " بالتعامل بحزم مع من وصفعم بالمخربين .
وتتزامن توجيهات الرئيس " هادي " مع سيطرة قوات سعودية مسنودة بمجاميع مسلحة موالية للمحافظ على منفذ " شحن " الحدودي مع سلطنة عمان بحسب ما اكدته لـ " اليمني اليوم " مصادر محلية بالمهرة .
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل ..الرئيس " هادي " يصدر توجيهات عاجله لمحافظ " المهرة " ومصادر تكشف هوية القوة المسيطرة على منفذ " شحن " ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.