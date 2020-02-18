شكرا لبحثكم عن خبر عاجل ..الرئيس " هادي " يصدر توجيهات عاجله لمحافظ " المهرة " ومصادر تكشف هوية القوة المسيطرة على منفذ " شحن " ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد وزير الاعلام اليمني " معمر الأرياني " ان الرئيس " عبدربه منصور هادي " وجه محافظ ا" المهرة " بالتعامل بحزم مع من وصفعم بالمخربين .

وتتزامن توجيهات الرئيس " هادي " مع سيطرة قوات سعودية مسنودة بمجاميع مسلحة موالية للمحافظ على منفذ " شحن " الحدودي مع سلطنة عمان بحسب ما اكدته لـ " اليمني اليوم " مصادر محلية بالمهرة .