القوات المشتركة تصد هجوم حوثي عنيف هو الثاني على الدريهمي خلال ساعات 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

الخليج 365 - خاص

تصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي، مساء اليوم الثلاثاء، لهجوم واسع شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية هو الثاني خلال ساعات، على مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة .

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وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة، وضاح الدبيش، في تصريح صحفي، حصل (الخليج 365) على نسخة منه، أن ميليشيا الحوثي عاودت هجومها على الدريهمي وزجت بمئات العناصر في ثاني هجوم واسع خلال ٢٤ ساعة الماضية في محاولة لفك الحصار عن عناصرها المتحصنة في منازل المواطنين في مدينة الدريهمي .

واضاف : منذ الساعة الثامنة مساء تدور اشتباكات هي الاعنف في قطاع شرق وجنوب شرق الدريهمي بعد انكسار النسق الأول للعدو، كررت المليشيات الحوثية بالهجوم على مواقع القوات المشتركة ولاتزال الاشتباكات مستمرة بمختلف انواع الاسلحة ومن نقطة الصفر بالكلاشنكوف والى هذه اللحظة .

وأكد الدبيش أن القوات المشتركة ثابتة في مواقعها وتتصدى بكل بسالة ودقة لهجمات المليشيات الحوثية الإيرانية .