شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن فريد يكشف عن دور الإصلاح في ضياع بوصلة إنتصار الشرعية على الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

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كشف القيادي البارز في المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد عمر بن فريد، دور الإصلاح في ضياع إنتصار الشرعية على ميليشيا الحوثي الإنقلابية .



وقال بن فريد في تغريدة له بتويتر، رصدها (الخليج 365)، "لو ركزت الشرعية على هدف تحرير صنعاء والقضاء على الحوثي مع التأكيد للجنوبيين على حقهم في الإستقلال أوالبقاء في الوحدة لتمكنت برأيي من تحقيق هدفها العسكري في السنة الأولى لعاصفة الحزم" .

وأضاف "لكنها انشغلت بالجنوب وجعلت منه ساحة معركتها الأولى فضاعت عليها بوصلة النصر وكل هذا بإشراف الإصلاح" .