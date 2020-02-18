اخبار الخليج / اخبار اليمن

بن فريد يكشف عن دور الإصلاح في ضياع بوصلة إنتصار الشرعية على الحوثي

0 نشر
عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن فريد يكشف عن دور الإصلاح في ضياع بوصلة إنتصار الشرعية على الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

بن فريد يكشف عن دور الإصلاح في ضياع بوصلة إنتصار الشرعية على الحوثي

Advertisements
عدن - الخليج 365

كشف القيادي البارز في المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد عمر بن فريد، دور الإصلاح في ضياع إنتصار الشرعية على ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وقال بن فريد في تغريدة له بتويتر، رصدها (الخليج 365)، "لو ركزت الشرعية على هدف تحرير صنعاء والقضاء على الحوثي مع التأكيد للجنوبيين على حقهم في الإستقلال أوالبقاء في الوحدة لتمكنت برأيي من تحقيق هدفها العسكري في السنة الأولى لعاصفة الحزم" .

وأضاف "لكنها انشغلت بالجنوب وجعلت منه ساحة معركتها الأولى فضاعت عليها بوصلة النصر وكل هذا بإشراف الإصلاح" .  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بن فريد يكشف عن دور الإصلاح في ضياع بوصلة إنتصار الشرعية على الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا