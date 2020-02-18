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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نصر العيسائي : الميليشيات تزرع الموت في اليمن على طريقة داعش في سوريا والعراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قال الصحفي والمحلل السياسي، نصر العيسائي، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية تقوم بزراعة الموت لسنوات قادمة للشعب اليمني، من خلال إستمرارها بزراعة الألغام بشكل مكثف .
وأضاف في مداخلة له على قناة الغد المشرق، أن هذه الميليشيات تقوم بكارثة كبيرة من خلال إنتاج كبيرات كبيرة من الألغام وزراعتها بنطاق واسع .. مؤكداً أنه لم يسبق أن حقق هذه الأمر إلا تنظيم داعش في العراق وسوريا .
وكشف العيسائي، نقلاً عن تقارير عن قيام الميليشيات بتنفيذ عمليات تصفية تستهدف المهندس المسؤولين عن زراعة هذه الألغام .. مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو إخفاء خرائط الألغام وإبلاغ الأمم المتحدة في حال مطالبتها للخرائط بإن المسؤولين قد فارقوا الحياة .
وشدد العيسائي على ضرورة أن يضغط المجتمع الدولي على الميليشيات ويجبرها على تسليم الخرائط الخاصة بالألغام .. مؤكداً أن بقاء هذه الألغام دون الكشف عنها بشكل كامل يشكل تهديد لمستقبل الشعب اليمني لسنوات طويلة .
وأشاد العيسائي خلال حديثه بالجهود التي يبذلها برنامج مسام السعودي لنزع الألغام وكذا جهود المركز الوطني لنزع الألغام .. مجدداً على ضرورة أن ترافق هذه الجهود ضغوط على الميليشيات لتسليم خرائط تلك الألغام .
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