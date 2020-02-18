واشنطن تكشف عدد الصواريخ الإيرانية التي اعترضتها وكانت في طريقها إلى الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال إجتماع مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، عدد الصواريخ الإيرانية التي إعترضتها البحرية وهي في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإنقلابية في اليمن .



وقالت السفير الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، أن البحرية الأمريكية اعترضت الأسبوع الماضي، 358 صاروخا إيرانيا كانت في الطريق إلى ميليشيات الحوثي في اليمن .

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ويناقش مجلس الأمن في جلسته المنعقدة حالياً في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك الأوضاع الإنسانية والسياسية في اليمن.

وذكرت السفيرة الأمريكية، إن البحرية الأمريكية اعترضت في الأسبوع الماضي فقط 358 صاروخا إيراني الصنع، وأسلحة أخرى (لم تسمها) في طريقها إلى الحوثيين، وقمنا بتقديم تلك الأدلة للأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين .

وتابعت: ”بينما نطالب جميعنا حول هذه الطاولة بالعودة إلى المحادثات، تظهر إيران لونها الحقيقي من خلال الاستمرار في إرسال أسلحة متطورة إلى الحوثيين في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضه هذا المجلس“.

وحذرت السفيرة الأمريكية من مغبة ”مواصلة طهران ”تقويض احتمالات الحل السياسي في هذا البلد“.