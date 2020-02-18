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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. إحباط محاولة تهريب أسلحة عبر المهرة إلى الميليشيات الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
الخليج 365
أحبطت القوات السعودية واليمنية محاولة تهريب أسلحة وذخائر عبر محافظة المهرة، إلى ميليشيا الحوثي الإنقلابية .
وذكر الإعلامي العسكري السعودية، سليمان الدوسري، في تغريدة له بتويتر، أن محاولة تهريب فاشله بائت بالفشل من قبل مجموعة حاولت تهريب اسلحة من المهرة إلى مواقع الميليشيات الحوثية .
وأضاف "لكن اسود القوات الخاصة السعودية لهم بالمرصاد تمت مصادرتها والقبض عليهم جميعاً بعد اشتباكات معهم" .. سائلاً الله ان يحفظ القوات السعودية وأبطال الجيش اليمني .
وتظهر من المضبوطات أن الشيخ القبلي سالم الحريزي المعروف بولاءه لقطر كان مشاركاً في عملية التهريب التي تم إحباطها .
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