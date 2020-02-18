شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. إحباط محاولة تهريب أسلحة عبر المهرة إلى الميليشيات الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

الخليج 365

أحبطت القوات السعودية واليمنية محاولة تهريب أسلحة وذخائر عبر محافظة المهرة، إلى ميليشيا الحوثي الإنقلابية .



وذكر الإعلامي العسكري السعودية، سليمان الدوسري، في تغريدة له بتويتر، أن محاولة تهريب فاشله بائت بالفشل من قبل مجموعة حاولت تهريب اسلحة من المهرة إلى مواقع الميليشيات الحوثية .

Advertisements

وأضاف "لكن اسود القوات الخاصة السعودية لهم بالمرصاد تمت مصادرتها والقبض عليهم جميعاً بعد اشتباكات معهم" .. سائلاً الله ان يحفظ القوات السعودية وأبطال الجيش اليمني .

وتظهر من المضبوطات أن الشيخ القبلي سالم الحريزي المعروف بولاءه لقطر كان مشاركاً في عملية التهريب التي تم إحباطها .

\