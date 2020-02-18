- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
خاص_الخليج 365
ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبرير/ شباط، 2020 وهي كالتالي :
البحسني يضع حجر الأساس لمشروع صيانة شارع المدخل الغربي لمدينة المكلا
https://www.elyamnelaraby.com/460305/
محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف مدير عام مكتب وزارة النقل بساحل حضرموت
https://www.elyamnelaraby.com/460315
ريمة.. وفاة فتاة غرقا في سد بمديرية مزهر
https://www.elyamnelaraby.com/460329
مجلس الوزراء السعودي: ممارسات مليشيا الحوثي تعوق أعمال الإغاثة باليمن
https://www.elyamnelaraby.com/460345
البنك المركزي اليمني في عدن يوقف صرف المرتبات الحكومية
https://www.elyamnelaraby.com/460355
كاتبة: تصفية قاسم الريمي ستؤدي حتماً إلى مزيد من تراجع تنظيم القاعدة باليمن
https://www.elyamnelaraby.com/460360
الإنتقالي يبحث آليات حماية الآثار والمعالم التاريخية
https://www.elyamnelaraby.com/460361
شاهد.. اجتماع للمقاومة الوطنية والعمالقة لمناقشة عدم تقيد الحوثيين باتفاق استوكهولم
https://www.elyamnelaraby.com/460376
ألوية العمالقة تعين نائب جديد لقواتها.. تعرف عليه
https://www.elyamnelaraby.com/460388
المشتركة تكسر هجوما حوثيا في الدريهمي جنوب الحديدة
https://www.elyamnelaraby.com/460391
شبوة .. الأمن يلقي القبض على قاتل الدكتور العتيقي
https://www.elyamnelaraby.com/460400
مصدر مسؤول في العسكرية الثانية يكشف "لليمن العربي" عن حقيقة “الدرون“
https://www.elyamnelaraby.com/460431/
الأمم المتحدة توجه الشكر للسعودية والإمارات على تمويل العمليات الإنسانية في اليمن
https://www.elyamnelaraby.com/460443/
غريفيث: التردد في سلك المسار السياسي باليمن يسمح بعلو أصوات طبول الحرب
https://www.elyamnelaraby.com/460463
الحكومة ترفض أي مشاروات قادمة قبل إستكمال ستكهولم وتتهم الحوثي بدعم الإرهاب
https://www.elyamnelaraby.com/460477
العميد النسي : الإخوان لديهم مشروع لإستهداف الجنوب والسعودية خدمة لقطر وتركيا
https://www.elyamnelaraby.com/460493
المالية تحمل البنك المركزي مسؤولية تأخر صرف مرتبات الموظفين النازحين .. وثيقة
https://www.elyamnelaraby.com/460498/
التحالف العربي يعلن موقفه بشأن الأحداث التي تشهدها المهرة
https://www.elyamnelaraby.com/460500
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.