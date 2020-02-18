شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020 خاص_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبرير/ شباط، 2020 وهي كالتالي :

البحسني يضع حجر الأساس لمشروع صيانة شارع المدخل الغربي لمدينة المكلا https://www.elyamnelaraby.com/460305/ محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف مدير عام مكتب وزارة النقل بساحل حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/460315 ريمة.. وفاة فتاة غرقا في سد بمديرية مزهر https://www.elyamnelaraby.com/460329 مجلس الوزراء السعودي: ممارسات مليشيا الحوثي تعوق أعمال الإغاثة باليمن https://www.elyamnelaraby.com/460345 البنك المركزي اليمني في عدن يوقف صرف المرتبات الحكومية https://www.elyamnelaraby.com/460355 كاتبة: تصفية قاسم الريمي ستؤدي حتماً إلى مزيد من تراجع تنظيم القاعدة باليمن https://www.elyamnelaraby.com/460360 الإنتقالي يبحث آليات حماية الآثار والمعالم التاريخية https://www.elyamnelaraby.com/460361 شاهد.. اجتماع للمقاومة الوطنية والعمالقة لمناقشة عدم تقيد الحوثيين باتفاق استوكهولم https://www.elyamnelaraby.com/460376 ألوية العمالقة تعين نائب جديد لقواتها.. تعرف عليه https://www.elyamnelaraby.com/460388 Advertisements المشتركة تكسر هجوما حوثيا في الدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/460391 شبوة .. الأمن يلقي القبض على قاتل الدكتور العتيقي https://www.elyamnelaraby.com/460400 مصدر مسؤول في العسكرية الثانية يكشف "لليمن العربي" عن حقيقة “الدرون“ https://www.elyamnelaraby.com/460431/ الأمم المتحدة توجه الشكر للسعودية والإمارات على تمويل العمليات الإنسانية في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/460443/ غريفيث: التردد في سلك المسار السياسي باليمن يسمح بعلو أصوات طبول الحرب https://www.elyamnelaraby.com/460463 الحكومة ترفض أي مشاروات قادمة قبل إستكمال ستكهولم وتتهم الحوثي بدعم الإرهاب https://www.elyamnelaraby.com/460477 العميد النسي : الإخوان لديهم مشروع لإستهداف الجنوب والسعودية خدمة لقطر وتركيا https://www.elyamnelaraby.com/460493 المالية تحمل البنك المركزي مسؤولية تأخر صرف مرتبات الموظفين النازحين .. وثيقة https://www.elyamnelaraby.com/460498/ التحالف العربي يعلن موقفه بشأن الأحداث التي تشهدها المهرة https://www.elyamnelaraby.com/460500 # غريفيث # الحوثيين # الجنوب # شبوة # البحسني # التحالف العربي # عدن # الحوثي # الأمم المتحدة # تنظيم القاعدة # الخليج 365 # مليشيا الحوثي # البنك المركزي # التحالف # تمويل # الإنتقالي # المكلا # . # المهرة # محافظ حضرموت # الإرهاب # الإخوان # مجلس الوزراء # جنوب الحديدة # فتاة

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