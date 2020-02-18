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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

أبرز عناوين

خاص_الخليج 365

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبرير/ شباط، 2020 وهي كالتالي :

 

البحسني يضع حجر الأساس لمشروع صيانة شارع المدخل الغربي لمدينة المكلا

https://www.elyamnelaraby.com/460305/

 

 

محافظ حضرموت يصدر قرارا بتكليف مدير عام مكتب وزارة النقل بساحل حضرموت

https://www.elyamnelaraby.com/460315

 

 

ريمة.. وفاة فتاة غرقا في سد بمديرية مزهر

https://www.elyamnelaraby.com/460329

 

 

مجلس الوزراء السعودي: ممارسات مليشيا الحوثي تعوق أعمال الإغاثة باليمن

https://www.elyamnelaraby.com/460345

 

 

البنك المركزي اليمني في عدن يوقف صرف المرتبات الحكومية

https://www.elyamnelaraby.com/460355

 

 

كاتبة: تصفية قاسم الريمي ستؤدي حتماً إلى مزيد من تراجع تنظيم القاعدة باليمن

https://www.elyamnelaraby.com/460360

 

 

الإنتقالي يبحث آليات حماية الآثار والمعالم التاريخية

https://www.elyamnelaraby.com/460361

 

 

شاهد.. اجتماع للمقاومة الوطنية والعمالقة لمناقشة عدم تقيد الحوثيين باتفاق استوكهولم

https://www.elyamnelaraby.com/460376

 

 

ألوية العمالقة تعين نائب جديد لقواتها.. تعرف عليه

https://www.elyamnelaraby.com/460388

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المشتركة تكسر هجوما حوثيا في الدريهمي جنوب الحديدة

https://www.elyamnelaraby.com/460391

 

 

شبوة .. الأمن يلقي القبض على قاتل الدكتور العتيقي

https://www.elyamnelaraby.com/460400

 

 

مصدر مسؤول في العسكرية الثانية يكشف "لليمن العربي" عن حقيقة “الدرون“

https://www.elyamnelaraby.com/460431/

 

 

الأمم المتحدة توجه الشكر للسعودية والإمارات على تمويل العمليات الإنسانية في اليمن

https://www.elyamnelaraby.com/460443/

 

 

غريفيث: التردد في سلك المسار السياسي باليمن يسمح بعلو أصوات طبول الحرب

https://www.elyamnelaraby.com/460463

 

 

الحكومة ترفض أي مشاروات قادمة قبل إستكمال ستكهولم وتتهم الحوثي بدعم الإرهاب

https://www.elyamnelaraby.com/460477

 

 

العميد النسي : الإخوان لديهم مشروع لإستهداف الجنوب والسعودية خدمة لقطر وتركيا

https://www.elyamnelaraby.com/460493

 

 

المالية تحمل البنك المركزي مسؤولية تأخر صرف مرتبات الموظفين النازحين .. وثيقة

https://www.elyamnelaraby.com/460498/

 

 

التحالف العربي يعلن موقفه بشأن الأحداث التي تشهدها المهرة

https://www.elyamnelaraby.com/460500

 

 

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