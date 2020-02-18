شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفا شهيد و4 الاف جريح في جبهة الضالع منذ إعتداء الحوثي الأخير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالضالع، رئيس العمليات المشتركة، العميد "عبدالله مهدي سعيد" أن عدد الشهداء في جبهة الضالع بلغ 2011 شهيداً، فيما سقط 4000 جريح بينهم 48 مقعداً من الذين تم رصدهم حتى الآن .



وأكد العميد مهدي، أن القيادة السياسية للمجلس الانتقالي برئاسة "عيدروس الزُبيدي" تُولي ملف الشهداء والجرحى أولوية مطلقة وتحرص كل الحرص على تقديم كل ما يمكن تقديمه لهؤلاء الأبطال الذين وصفهم بـ "تيجان فخر وعز" على رؤوس أبناء الجنوب. جاء ذلك، خلال تدشين دائرة الشهداء والجرحى بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس، توزيع الكراسي الكهربائية للجرحى من ذوي الهمم في محافظة الضالع، والمقدمة من مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الخيرية والإنسانية. وقال رئيس العمليات المشتركة في فعالية التوزيع: "ونحن ندشن اليوم توزيع الكراسي لصناع المجد من الجرحى الأبطال، فإننا نشعر بالتقصير تجاه أبطالنا الذين ضحّوا من أجل الوطن ولم يحظوا بالرعاية الكافية حتى اللحظة، وهذا ليس تقاعساً منا، ولكن مرده يعود إلى الظروف السياسية والعسكرية التي تعيشها بلادنا ومنها الضالع". وبيّن "أسامة محسن سالم" رئيس دائرة الشهداء والجرحى بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، أن دائرة الشهداء والجرحى، وبرعاية كريمة من مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، تُهدي جرحى الضالع (24) كرسياً كهربائياً من إجمالي (100) كرسي قدمتهم المؤسسة على مستوى المحافظات الجنوبية، مشيراً إلى أن هذا الدعم يعد مرحلة أولى سوف تليها مراحل أخرى قادمة.

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