شكرا لقرائتكم خبر عن خبر نزل كصاعقه. على "اردوغان" كاد يقلب النظام في تركيا رأسا على عقب.. و”أردوغان” يتوعد برد قاسي ويوجه تحذير شديد اللهجة للإمارات...(تفاصيل طارئة الان) والان مع التفاصيل





عدن - ياسمين التهامي - خبر نزل كصاعقه. على "اردوغان" كاد يقلب النظام في تركيا رأسا على عقب.. و”أردوغان” يتوعد برد قاسي ويوجه تحذير شديد اللهجة للإمارات...(تفاصيل طارئة الان)





عدن - ياسمين التهامي - خبر نزل كصاعقه. على "اردوغان" كاد يقلب النظام في تركيا رأسا على عقب.. و”أردوغان” يتوعد برد قاسي ويوجه تحذير شديد اللهجة للإمارات...(تفاصيل طارئة الان) اتهم وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، دولة الإمارات العربية بالسعي لإثارة البلبلة وزرع الفتنة وإلحاق الضرر ببلاده. وقال صويلو إن أنقرة ألقت القبض على عدد من الأشخاص ممن كانت الإمارات تحركهم بهدف الإضرار بتركيا متوعدا بالرد. ونفى صويلو صحة ما يتردد من تقارير تفيد بأن تركيا تستهدف تجنيس المعارضين من جنسيات معينة، مثل مصر وسوريا والعراق، واصفا ذلك بالفتنة التي لن تستسلم لها أنقرة. إحباط مخطط يقلب النظام في تركيا واعتبر صويلو أن الإمارات تسعى لإثارة البلبلة وزرع الفتنة وإلحاق الضرر بتركيا، مشددا على أن محمد دحلان مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مدرج على قائمة المطلوبين لدى أنقرة بصفته إرهابيا “لأنه شخص يسعى إلى الفتنة”. وأكد وزير الداخلية التركيد أن هناك أكثر من 4 ملايين عربي يعيشون في تركيا، مضيفا أن “الأشخاص المعرضة حياتهم للخطر لا نرسلهم إلى بلادهم، نحن نريد إدارة عملية الهجرة إلى البلاد وليس منعها”. كما أعرب عن أسفه لترحيل الشاب المصري محمد عبد الحفيظ إلى بلاده “على نحو خاطئ” من تركيا، وأكد أنه تمت معاقبة المسؤولين عن ذلك، وأن زوجته في طريقها للحصول على الجنسية. وأوضح صويلو أن تركيا منحت الجنسية لنحو 112 ألف سوري حتى اليوم، وأن بلاده لا تسمح بالعنصرية ضد أحد، وأنها تحاسب من يفعلها. ونقلت وكالة الأنباء التركية “الأناضول” عن صويلو، قوله إن “تركيا جادة في محاربة الإرهاب”، وإنها رحلت 8 آلاف من منتسبي التنظيم الإرهابي “داعش”. ​وأردف صويلو قائلًا: “لا نسمح بالعنصرية ضد أحد في بلادنا، هناك حوادث فردية، ومن يقم بها يتعرض للمساءلة القانونية”. أردوغان يتوعد برد قاسي ويوجه تحذير للإمارات وفي سياق منفصل، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه لا يصح للولايات المتحدة أن تعتبر توتر العلاقات بين أنقرة وموسكو فرصة لتحسين علاقة تركيا وأمريكا. وأضاف في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن: “أبلغت وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الهجمات في إدلب بسوريا يجب أن تتوقف على الفور”. وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد دعا نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الضغط على الرئيس السوري، بشار الأسد، لوقف الهجوم في محافظة إدلب.







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كانت هذه تفاصيل خبر خبر نزل كصاعقه. على "اردوغان" كاد يقلب النظام في تركيا رأسا على عقب.. و”أردوغان” يتوعد برد قاسي ويوجه تحذير شديد اللهجة للإمارات...(تفاصيل طارئة الان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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