شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : علي محسن يحذر السعودية من سقوط مأرب والجوف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خاص : كشف اجتماع لقيادات في حزب الإصلاح بمحافظة مأرب عن خلافات بين الفريق علي محسن الاحمر والسعودية بسبب ماقالوا عنه تقصير التحالف في دعمهم . وقال مصدر مصدر مطلع ان الاجتماع الذي عقد في منزل القيادي في حزب الإصلاح " ابو عثمان " لتدارس الوضع بعد تراجع قواتهم وتقدم الحوثيين في مأرب والجوف . جديد "الخليج 365" Advertisements واضاف المصدر ان القيادي " ابوعثمان " كشف خلال الاجتماع ان علي محسن حذر السعودية من سقوط مأرب والجوف بيد الحوثيين . وطالب السعودية بتحريك جبهات الساحل الغربي بدلا من التخطيط لنقل طارق الى مأرب , وتمكين احمد علي صالح , وابلغهم ان تلك الخطط خطيرة جدا على الجبهات في مارب والجوف . ووفق القيادي ابو عثمان فان تحذيرات علي محسن للسعودية جاءت ردا على اتهامه بالفشل . وذكر المصدر ان القيادات الإصلاحية حملت التحالف مسؤولية تراجع قواتهم , وان بعض المجتمعين طرحوا انسحاب قواتهم الى قرب مدينة مأرب لإجبار التحالف على التحرك لدعمهم او الدخول في مفاوضات مع الحوثيين للوصول الى اتفاق على غرار اتفاق الحديدة .

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