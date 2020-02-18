عودة الحياة لتنظيم القاعدة في مأرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب



استقدمت قوى العدوان السعودي الأمريكي العشرات من عناصر تنظيم القاعدة من محافظات أبين وحضرموت والبيضاء إلى مدينة مأرب.

وأوضح مصادر اعلامية أنه تم استقدام أكثر من 150 عنصرا من تنظيم القاعدة التكفيري من محافظة حضرموت إلى مأرب بقيادة المدعو أبو هاجر الحضرمي.

وبين المصدر أنه تم استقدام أكثر من 100 عنصر من جماعة القاعدة من محافظة البيضاء بقيادة المدعو أحمد عباد الخبزي إلى مدينة مأرب.

كما تم استقدام أكثر من 70 عنصر من القاعدة من محافظة أبين بقيادة المدعو المرفدي إلى مدينة مأرب.

ويستخدم العدوان السعودي الأمريكي الجماعات التكفيرية بمختلف مسمياتها في عدوانه ضد الشعب اليمني، وقد أكدت تقارير إعلامية تشارك التكفيريين والمرتزقة في القتال ضد الجيش اليمني واللجان الشعبية.

وتأتي هذه التطورات بعد الهزيمة الساحقة التي لحقت بقوى العدوان ومرتزقتها في جبهة نهم، حيث تمكن الجيش واللجان الشعبية من تطهير مديرية نهم بالكامل وتحرير أجزاء واسعة من محافظتي مأرب والجوف، وبات الجيش على مشارف مدينة مأرب.