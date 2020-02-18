تحالف العدوان يصعد في الساحل الغربي ومخاوف من انهيار اتفاق السويد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

نفذت قوى العدوان اليوم الثلاثاء زحفاً واسعا هو الأكبر على مدينة الدريهمي المحاصرة بمدينة الحديدة في خرق كبير لاتفاق السويد منذ التوقيع عليه.

وأفاد مصدر عسكري أن قوى العدوان شنت زحفاً شاركت فيه أكثر من 35 مدرعة وآلية، وكذلك دبابة واحدة على مدينة الدريهمي من 3 مسارات استمر لساعات في خرق واضح لاتفاق الحديدة.

وأكد المصدر بتصدي أبطال الجيش واللجان الشعبية للزحف وإجبار من تبقى من الخونة على الفرار بعد تكبيدهم خسائر فادحة دون أي تقدم.

كما قصفت قوى العدوان بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا وقذيفة مدفعية مزارع ومنازل المواطنين في قرى الجربة العليا والجربة السفلى والمنقم في الدريهمي, وأكثر من 30 قذيفة مدفعية وبمختلف الأسلحة الرشاشة وقصف صاروخي منطقة الجبلية وبـ8 قذائف مدفعية منطقة الفازة وشرق مدينة التحيتا, و10 قذائف مدفعية بإتجاه حارة الضبياني بمنطقة 7 يوليو السكنية, أسفرت عن إصابة مواطن بجروح بليغة, وتضرر عدد كبير من المواشي نتيجة القصف المكثف.

فيما استهدفت بقذائف الهاون والرشاشات على أماكن مختلفة في كيلو16, وسط تحليق للطيران الحربي المعادي في أجواء المنطقة.

ويواصل العدوان ومرتزقته خرق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة منذ توقيع اتفاق السويد، حيث يصعد من استهداف المناطق السكنية والمزارع والمساكن بشكل مكثف ويومي.