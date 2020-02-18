الامم المتحدة : تشكر الامارات والسعودية.. وتدين الحوثيين بعرقلة المساعدات الانسانية

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عدن - ياسمين التهامي - اول رد للحوثي : على تسلم القوات السعودية منفذ شحن الحدودي في المهرة وقطع الحبل السري على الحوثيين (هذا نصه) وردنا الان : توجيهات متضاربة للرئيس هادي و الميسري بشأن التوتر الامني في محافظة المهرة بالتزامن مع تعزيزات سعودية عاجل : التحالف العربي يصدر بيان بخصوص مواجهات المهرة .. ويكشف ملابسات المعركة وأسبابها الحقيقية يوم اسود على الحوثيين في جلسة مجلس الامن المنعقدة اليوم

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