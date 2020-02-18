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عدن - ياسمين التهامي - التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن يكشف اليوم الثلاثاء 18 فبراير/شباط، ملابسات وأسباب المواجهات التي اندلعت، امس الاثنين 17 فبراير/شباط، بمحافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان (شرقي اليمن)، بين قوات سعودية ومسلحين قبليين.

وقال الناطق الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي في بيان له ان ”محاولات جماعات الجريمة المنظمة والتهريب بمحافظة المهرة تشكل خطر أمني حقيقي يقوض جهود الحكومة اليمنية الشرعية في فرض الأمن والاستقرار بالمحافظة“.

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عاجل : التحالف العربي يصدر بيان بخصوص مواجهات المهرة .. ويكشف ملابسات المعركة وأسبابها الحقيقية

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وأوضح العقيد المالكي أن ”بعض الشخصيات المعروفة بالمحافظة والمتزعمة لجماعات الجريمة المنظمة والتهريب، حاولت امس الاثنين 17 فبراير 2020م، تعطيل جهود الأجهزة الامنية الحكومية بوقف وضبط عمليات التهريب بالمحافظة“.

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وأشار الى ان تلك الجماعات ”سعت لتسهيل عمليات التهريب باستخدام العنف والقوة المميتة باستهداف الوحدات الأمنية وقوات التحالف للمحافظة على مصالحها التخريبية، مما أدى ذلك لوقوع بعض الإصابات بمنسوبي الأجهزة الأمنية من الحكومة الشرعية والإضرار بالأمن العام ومصالح المواطنين، ما أجبر الأجهزة الأمنية وقوات التحالف على اتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة وبحسب ما يقتضيه الموقف للدفاع عن النفس والمحافظة على الأمن“.

وأكد ناطق التحالف في بيانه، ان العملية التي نفذها التحالف أسفرت عن ضبط العديد من الأسلحة بحوزة المنفذين للهجوم.

وبين بأن قيادة قوات التحالف تدعم جهود الحكومة الشرعية للتصدي لمثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون، مؤكدا انه ”لن يكون هناك أي تسامح لمحاولات تقويض الأمن والاستقرار وجهود الحكومة والتحالف في الحد من عمليات التهريب ونشاطات جماعات الجريمة المنظمة“.

واندلعت مواجهات "عنيفة"، مساء أمس الإثنين 17 فبراير/شباط، بين قوات سعودية ويمنية، ومسلحين قبليين في محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان.

وقال بيان للمركز الإعلامي للسلطة المحلية بمحافظة المهرة، إن "رتلاً من قوات التحالف العربي (قوات سعودية) مسنودة بقوات المهام الخاصة (تابعة للحكومة اليمنية) تعرض لكمين مسلح نصبه مجموعة من المتمردين المسلحين على الطريق المؤدي إلى منفذ شحن (حدودي مع سلطنة عمان)".

وأضاف البيان أن "مواجهات عنيفة اندلعت عقب الكمين". لافتا إلى قوات التحالف وقوات المهام الخاصة أفشلت الكمين وقامت بملاحقة المسلحين الذين لاذوا بالفرار.

وأوضح أن قوات التحالف كانت في مهمة دورية معتادة للقيام بعملية التفتيش الروتيني اليومي، إلى جانب استقصاء طبيعة الوضع الأمني في منفذ شحن.

ونقل البيان عن مصدر في السلطة المحلية بالمهرة، قوله إن الحادثة تعد "تجاوزا خطيرا وتعديا صارخا للنظام والقانون، ومحاولة يائسة من قبل الجماعات الخارجة عن النظام والقانون لإثارة الفوضى في المحافظة"