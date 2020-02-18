شكرا لمتابعة خبر عن يوم اسود على الحوثيين في جلسة مجلس الامن المنعقدة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت جلسة مجلس الامن الدولي المنعقدة اليوم الثلاثاء 18 فبراير/شباط ، بشأن الاوضاع في اليمن ، ضربات موجعة للحوثيين ، وعبر عدد من المندوبين الدائمين إدانتهم الواسعة للانتهاكات الحوثية التي تمارسها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

حيث أعربت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن عن قلقها من القيود المفروضة من المليشيات الحوثية على إيصال المساعدات لمناطق سيطرتهم.

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يوم اسود على الحوثيين في جلسة مجلس الامن المنعقدة اليوم

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وأبدت المندوبة البريطانية خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن المنعقدة لبحث التطورات الأخيرة في اليمن عن قلقها إزاء العنف الجسدي ضد المرأة في مناطق المليشيات الحوثية.

من جهته أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، أن أعمال الإغاثة الإنسانية تواجه عراقيل عدة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

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وأضاف، أن جماعة الحوثي تتدخل في أعمال المنظمات الإنسانية والإغاثية في مناطق سيطرتهم.

ولفت، إن النزاع على العملة في اليمن تسبب في انهيار الريال.

وأشاد لوكوك بدور المملكة العربية السعودية في تمويل العمليات الإنسانية في اليمن .

وأشار لوكوك،إلى أن قصف مستشفيين في مأرب تسبب في حرمان نحو 15 ألف مواطن من الرعاية الصحية.

وأكدت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن كيلي كرافت، أن إيران تواصل إرسال السلاح إلى المليشيات الحوثية في انتهاك للقرارات الأممية.

وقالت المندوبة الأمريكية خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا لبحث التطورات الأخيرة في اليمن، إن إيران تواصل تقويض الحل السياسي في اليمن.

وأشارت إلى أن العراقيل الحوثية تعيق إيصال المساعدات إلى المناطق التي يسيطرون عليها.

ودعا المندوب الروسي لدي الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى تنفيذ بنود اتفاق الرياض والموقع بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ورحب فاسيلي نيبينزيا خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا لبحث التطورات الأخيرة في اليمن، بجهود السعودية لوقف النزاع في اليمن.

وطالب المندوب الروسي، إلى سرعة تنفيذ اتفاق إطلاق الأسرى في اليمن.