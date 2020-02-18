آخر ..مستجدات المواجهات في الجوف ,إحباط هجوم حوثي في جبهة "المحزمات" جنوب "الجوف"

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/18 الساعة 10:30 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أفشلت قوات الجيش الوطني، الثلاثاء 18 فبراير/شباط، محاولة تسلل للمليشيا الحوثية في جبهة المحزمات جنوب محافظة الجوف، بالتزامن مع غارات لمقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات واليات عسكرية حوثية. وقال مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة قائد اللواء 101 العميد محمد راسية، في تصريح صحفي، إن قوات الجيش الوطني في جبهة المحزمات المحاذية -لجبال يام التابعة لمديرية نهم بصنعاء- أفشلت محاولة تسلل للمليشيا وتم مطاردهم. وأشار ”بن راسية“ إلى أن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات استهدفت عربات عسكرية وطقم يحمل عيار 23 وأصابت أهدافها بدقة، مؤكدا أن المليشيا لم تحرز أي تقدم ولم تحصد سوى الهزائم وخسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

المصدر : مارب برس

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