شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات طارئة ..الحوثيين سيطلقون سراح واحد من الاسرى الاربعة الكبار في المرحلة الاولى من الاتفاق فقط "الاسم وتفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/18 الساعة 10:07 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشف موقع "الجزيرة نت" عما قال إنها تفاصيل جديدة عن الاتفاق الذي بات في مراحله النهائية بين الحكومة اليمنية والحوثيين لتبادل الأسرى برعاية الأمم المتحدة، قائلا إن شقيق الرئيس اليمني الحالي سيكون ضمن المفرج عنهم من قبل الحوثيين، وفقا للاتفاق.

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وينص الاتفاق على إطلاق سراح أكثر من 1400 من الأسرى والمعتقلين لدى الحكومة والحوثيين في المرحلة الأولى تتبعها جولات أخرى حتى الانتهاء من تبادل كافة الأسرى من الطرفين والذين يقدر عددهم بأكثر من 10 آلاف أسير كان الطرفان قد تبادلا معلوماتهم في اتفاق استوكهولم نهاية عام 2018، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية، بعد أسبوع من الاجتماعات المباشرة بين الحكومة اليمنية والحوثيين في العاصمة الأردنية عمان.

