شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن زوجة جميلة ظلمها زوجها وسرق منها أغلى ما تملك ..وبعد ثلاث سنوات جمعتهم قناة "MBC" في برنامج "المسامح كريم" ..وعند سماع الزوجة لصوت زوجها حدثت مفاجأة لم يتخيلها أحد .. ( فيديو ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عرض برنامج المسامح كريم الذي يبث على قناة MBC قصة مؤلمة لأسرة اردنية تشتت بسبب ادمان الأب على المخدرات واهماله لزوجته وأولادة . وبعد ثلاث سنوات من الفراق ، اقلع الزوج عن المخدرات واستعان ببرنامج المسامح كريم الذي يقدمة الإعلامي الشهير جورج قرداحي من أجل العودة لزوجته واعادة لم شمل اسرته المشتته . --------------------------------- شاهد ايضا : • زوجة جميلة ظلمها زوجها وسرق منها أغلى ما تملك ..وبعد ثلاث سنوات جمعتهم قناة "MBC" في برنامج "المسامح كريم" ..وعند سماع الزوجة لصوت زوجها حدثت مفاجأة لم يتخيلها أحد .. ( فيديو ) • وداعًا للسرطان وأمراض القلب وضعف النظر .. هذه النبتة التي تباع بـ ارخص الاسعار ويهملها الجميع تنهي مشكلتك للأبد (شاهد) • شاهد .. مذيع الجزيرة فيصل القاسم ينبش "العلاقات الغرامية" لحكام العرب ويكشف "معشوقاتهم السرية" ! • أسد يموت أمام حبيبته "اللبوة" بعد معاشرتها ..شاهد كيف تصرفت من شدة القهر وصدمت الجميع "فيديو" • شاهد : أسد مجنون اقترب من حبيبته "اللبوة" وهي نائمة على ظهرها.. ومارس معها رغبته أمام الزوار وعندما استيقظت كانت الصدمة التي لم تخطر على بال أحد ! "فيديو" • عاجـــل : طلاق الفنانة نانسي عجرم قبل قليل من زوجها فادي الهاشم إثر قضية مقتل الشاب السوري في منزلها Advertisements • أسد مفترس يلتهم طفلًا من قبضة والده خلال لحظات.. وعندما أوشك على افتراسه كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب ..شاهد • شاهد : أفعى عملاقة قطعت الطريق أمام المارة فهاجمها كلب شرس .. وكانت النهاية صادمة! "فيديو" • وضعو الكلب في قفص الأسد فحدثت المفاجأة التي ادهشت الجميع ..شاهد الفيديو • بالفيديو مسؤول سعودي يضاجع ‘‘موظفة متزوجة‘‘ لمدة خمس سنوات متواصلة وبعد الكشف عنه كانت النهاية صادمة للجميع.. شاهد • وفاة فنانة لبنانية شهيرة ..وعند تغسيلها اكتشفو في جسدها مفاجأة لم يتوقعها أحد جعلت أهلها يرفضون استلام جثمانها ودفنها .. "صور" --------------------------------- واستطاع البرنامج ان يجمع بين الزوجين من جديد ، وتمكن المذيع من اقناع الزوجة نجلاء بمسامحة زوجها الذي اعترف بكل أخطائه وتعهد بعدم تكرارها.

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كانت هذه تفاصيل خبر زوجة جميلة ظلمها زوجها وسرق منها أغلى ما تملك ..وبعد ثلاث سنوات جمعتهم قناة "MBC" في برنامج "المسامح كريم" ..وعند سماع الزوجة لصوت زوجها حدثت مفاجأة لم يتخيلها أحد .. ( فيديو ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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