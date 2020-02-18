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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة ...المملكة تصعق مليار مسلم وتثلج صدور كل الاسرائيليين وتنزل عقاب صارم ومزلزل ضد مواطن احرق العلم الاسرائيلي ( صورة )

عاقبت مملكة البحرين احد مواطنيها بالسجن 3 سنوات بعد قيامه باحراق علم اسرائيل خلال تظاهرة قالت محكمة بحرينية انها ممنوعة.

ونقلت صحيفة "تايم أوف إسرائيل" عن وسائل إعلام بحرينية، رفض محكمة الاستئناف العليا سماع التماس المواطن البحريني الذي أدين بتنظيم مظاهرة غير مصرح لها بالإضافة إلى أعمال شغب وغيرها من التهم التي أسندت إليه.

وقام المتهم برفقة 10 أشخاص آخرين في مظاهرة لمناصرة القدس والقضية الفلسطينية شهر مايو الماضي، بإغلاق الشواع عند مدخل قرية أبو صايبة وإشعال النار وسط الطريق ثم حرق العلم الإسرائيلي.

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