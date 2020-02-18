شكرا لمتابعة خبر عن ليس هادي ولا الزبيدي ولا الجنرال الاحمر...هذا هو الرجل الذي اقسم انه سيطيح بمعين عبد الملك من منصبه ( شاهد صورة واسم الرجل الذي يرعب رئيس الوزراء ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس هادي ولا الزبيدي ولا الجنرال الاحمر...هذا هو الرجل الذي اقسم انه سيطيح بمعين عبد الملك من منصبه ( شاهد صورة واسم الرجل الذي يرعب رئيس الوزراء )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليس هادي ولا الزبيدي ولا الجنرال الاحمر...هذا هو الرجل الذي اقسم انه سيطيح بمعين عبد الملك من منصبه ( شاهد صورة واسم الرجل الذي يرعب رئيس الوزراء ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.