صندوق الأمم المتحدة للسكان يعتزم فتح مكتب له في مأرب

تسلمت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، خطابًا رسميًا من صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ لفتح مكتب له في المحافظة؛ من أجل تعزيز الشراكة في العمل الإنساني مع السلطة المحلية، والاستجابة السريعة للاحتياجات الفعلية للنازحين.

وناقش وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم الثلاثاء، مع فريق من الصندوق الذي برئاسة مسئول الاستجابة الإنسانية اندريا بيراردي، الاحتياجات الإنسانية في محافظة مأرب للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب وكالة سبأ، فقد تطرق اللقاء إلى مناقشة افاق الشراكة الإنسانية بين السلطة المحلية وصندوق الأمم المتحدة من أجل الاستجابة الممكنة للاحتياجات الإنسانية القائمة والمتزايدة جراء تزايد أعداد النزوح الى المحافظة.

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وخلال اللقاء كشف وكيل المحافظة، أن موجات النزوح التي استقبلتها مأرب مؤخرًا تجاوزت 4500 أسرة من مخيم الخانق بمديرية نهم بمحافظة صنعاء، الذي تعرض للاستهداف من قبل مليشيا الحوثي، إلى جانب المناطق القريبة من مناطق الاشتباكات في مديرية نهم بصنعاء.

وأكد الدكتور مفتاح أن السلطة المحلية ستقدم كافة الدعم والتسهلات للصندوق ولكافة المنظمات الانسانية الراغبة في فتح مقرات لها بالمحافظة، وتوسيع أنشطتها الإنسانية وفقا للوائح والقوانين والشراكة الشفافة مع السلطة المحلية.

بدوره، أستعرض الوفد الأممي برنامج عملهم خلال زيارتهم الحالية للمحافظة، والذي يتضمن ترتيب فتح المكتب بالمحافظة وتقييم الاحتياجات الانسانية بالمحافظة، وامكانية التدخلات سواء ما يتعلق بالاستجابة السريعة أو المساعدات الانسانية، والتي تشمل مجالات الصحة والحماية وتحسين سبل العيش للمرأة.