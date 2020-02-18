شرطة شبوة تعلن القبض على قاتل الطبيب "العتيقي" بمدينة بشيم

أعلنت شرطة محافظة شبوة، اليوم الثلاثاء، القبض على قاتل الطبيب سالم العتيقي45 عاماً بمدينة بشيم مديرية الصعيد، وذلك بعد اقل من 72 ساعة من ارتكاب الجريمة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مدير عام شرطة المحافظة العميد عوض الدحبول، إن "الأجهزة الأمنية وعقب عمليات تحري واسعة تمكنت من تحديد هوية القاتل البالغ من العمر 30 عاماً؛ وسيرت حملة أمنية إلى منطقة الشعبة التي كان يتحصن فيها وفرض طوق على المنزل الذي كان يتواجد فيه قبل اقتحامه والقبض عليه".

وأضاف، أن القاتل أعترف خلال التحقيقات أنه قام بقتل الطبيب في عيادته، بذريعة عجزه عن إنقاذ ابنه المريض الذي حمله إلى العيادة وهو في الرمق الأخير من الحياة.

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وأشار الدحبول إلى أن التحقيقات لازالت جارية مع القاتل تمهيداً لتحويله إلى السلطات القضائية المختصة.

وأكد أن الأجهزة الأمنية ستواصل جهودها في مكافحة الجريمة، ولن تتهاون مع مرتكبي الجرائم ومثيري القلاقل والفتن وستعمل على ضربهم بيد من حديد في أي بقعة من المحافظة.

وأثنى مدير شرطة شبوة على تعاون قبائل آل عتيق مع رجال الأمن والوقوف إلى جانبهم في إنجاح هذه المهمة الأمنية الهامة. مؤكدا على دورها في إخماد نار الفتنة في هذه القضية وقبول الجميع بان يؤخذ العدل مجراه فيها .



