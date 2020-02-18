مليشيا الحوثي تخصص يوماً دراسياً للأنشطة الطائفية في مدارس صنعاء

أصدرت مليشيا الحوثي الانقلابية، مطلع فبراير الجاري، تعميماً جديداً على مدارس العاصمة صنعاء، يقضي بتخصيص يوماً دراسياً للأنشطة الطائفية.



وقالت مصادر تربوية في صنعاء ،بأن التعميم الحوثي يلزم مدارس صنعاء بتخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع لإقامة أنشطة طائفية، تحت مسمى "اليوم الثقافي".



وأضافت المصادر أن التعميم يلزم المدارس بتدشين فعاليات طائفية بلافتة "اليوم الثقافي"، وبذريعة "تأصيل الهوية الإيمانية" التي دعا إليها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.



وبموجب التعميم، فإن الفعاليات الطائفية تبدأ من الساعة الحادية عشرة والنصف في المدارس الحكومية والأهلية، وستتولى عناصر حوثية بالإشراف على بث "المادة الطائفية المرئية" و عرضها بجهاز "البروجكتر" أو شاشة التلفاز.



وتشكل هذه المواد التي تقدمها المليشيات للمدارس - بحسب المصادر - محاضرات تحريضية ومواد مرئية وأفلاماً قتالية، تحرض بمجملها طلبة المدارس على الانضمام للقتال في صفوف الجماعة.



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