شكرا لبحثكم عن خبر قيادة الوية العمالقة تكشف حقيقة الخلافات مع طارق صالح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفت قيادة ألوية العمالقة في الساحل الغربي بقيادة الشيخ علي سالم الحسني، الإشاعات التي يتم الترويج لها في المواقع الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول خلاف بين ألوية العمالقة والعميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية.

وأكدت العمالقة، أنَّ "كل ما يتم الترويج له من إشاعات حول خلافات هي أخبار كاذبة لإثارة الفتنة في جبهة الساحل الغربي ولا أساس لها من الصحة".

وقالت قيادة ألوية العمالقة "إننا على قلب رجل واحد، وفي خندق واحد مع إخواننا في المقاومة الوطنية لقتال مليشيات الحوثي في الساحل الغربي، حتى اختلطت دماء أبطال ألوية العمالقة بدماء أبطال المقاومة الوطنية في معركة الشرف والعزة".

وأكدت أنهم "سيقاتلون يداً بيد حتى تحرير اليمن الشمالي من مليشيات الحوثي الكهنوتية أذناب إيران".

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