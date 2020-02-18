المالية تحمل البنك المركزي مسؤولية تأخر صرف مرتبات الموظفين النازحين .. وثيقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

الخليج 365

حملت وزارة المالية، البنك المركزي اليمني، مسؤولية تأخر صرف مرتبات الموظفين النازحين من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية، إلى المحافظات والمناطق المحررة .



وجاء في وثيقة وجهها وزير المالية، سالم بن بريك، إلى محافظ البنك المركزي، تحميل البنك مسؤولية تأخر صرف مرتبات النازحين .. مشيرة أن البنك المركزي عرقل عملية صرف دفعات مرتبات النازحين وإكتفى بصرف الدفعة الاقل .

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وذكرت الوثيقة انه لوحظ تأخر إشعارات المرتبات لشهري نوفمبر وديسمبر 2019م الخاصة بالنازحين بشكل متعمد وغير مسؤول من قبل المسؤولين في البنك الأمر الذي تسبب بموجة عارمة من السخط والغضب من قبل الموظفين المتأخرة مرتباتهم والذي إنعكس سلباً على وزارة المالية ووقع على كاهلها تبعات ذلك التأخر .

وبينت الوثيقة أنه تم تسليم التعزيزات للمختصين لدى البنك من قبل مندوب المالية بتاريخ 23 يناير 2020م وعلى دفعات متتالية وأخرها بتاريخ 3 فبراير الجاري، وقام المختصين بالبنك بتنفيذ التعزيزات المتأخرة بتاريخ 3 فبراير والتي لا يتجاوز عدد الموظفين النازحين فيها عن 20 بالمائة من التعزيزات الصادرة بينما العدد الأكبر من النازحين الأساسين والقدامة في التعزيزات الأولى .