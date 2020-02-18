شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نفوق مئات المواشي بفرع العدين غرب إب بسبب وباء غريب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020 إب - الخليج 365 نفقت مئات المواشي بمحافظة إب وسط اليمن بسبب انتشار وباء غريب.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن وباء غريب يصيب الحيوانات انتشر في مناطق عدة بمديرية فرع العدين غرب محافظة إب، وسط تجاهل الجهات المعنية بمكتب الزراعة بالمحافظة والمديرية والتي تخضع لسلطات مليشيا الحوثي الإنقلابية. وأكدت المصادر نفوق مئات المواشي والتي تسببت بخسائر كبيرة للأهالي الذين يعانون من انهيار أوضاعهم المعيشية ، حيث تعد تربية الحيوانات من أهم مصادر الدخل في المديرية التي يتنشر فيها الفقر بصورة غير مسبوقة.

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