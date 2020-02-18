شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العميد النسي : الإخوان لديهم مشروع لإستهداف الجنوب والسعودية خدمة لقطر وتركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020 Advertisements الخليج 365 - خاص أكد الخبير العسكري، العميد خالد النسي، أن تنظيم الإخوان -في إشارة إلى الإصلاح- لديهم اليوم مشروع لإستهداف الجنوب والسعودية خدمة لقطر وتركيا .

وقال النسي في تغريدة له بتويتر، رصدها (الخليج 365)، "العدو الذي يستهدفنا كجنوبيين يستهدف السعوديه والعكس صحيح ومثلما استهدف الحوثي الجنوب والسعوديه خدمةً لايران" . وأضاف "اليوم الاخوان لديهم مشروع لاستهداف الجنوب والسعوديه خدمةً لقطر وتركيا وعمان ومثلما ساندتنا السعودية لمواجهة الحوثي ستساندنا لمواجهة الاخوان والمهرة البداية" .

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