شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : العميد “طارق صالح” يفاجئ الجميع ومقتل قائد عسكري بارز (الإسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نعت المقاومة التهامية والحراك التهامي اليوم الإثنين القائد العسكري اسامه باقاضي الذي قتل بانفجار عبوة ناسفة، يوم الأحد، في مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة .

وأكدت المقاومة التهامية والحراك التهامي في بيان مشترك بأن أسامة محمد عياش باقاضي – قائد كتيبة باللواء الثاني تهامه – وطفلته تسنيم ومرافقه معاذ شعبين قتلوا وأصيبت زوجة اسامه بجروح بليغة بانفجار عبوة ناسفة، فجر الأحد، في مديرية الخوخه.

جديد "الخليج 365"

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واتهمت المقاومة التهامية في بيانها المشترك من وصفهم بـ(أيادي الغدر والخيانة) بتدبير جريمة اغتيال اسامه باقاضي ومرافقه وطفلته أثناء عودتهم إلى مدينة الخوخة، ولم يفصح البيان عن مزيدا من التفاصيل بشأن الجهة المنفذة للعملية.

وتعيد عملية اغتيال اسامه باقاضي تسليط الضوء على عدد من الحوادث والتصفيات بالعبوات الناسفة تدور في الساحل الغربي، وتتهم فيها خلايا تابعة لعمار عفاش رجل الاستخبارات الاماراتيه في اليمن في إطار مساعي أبوظبي بسط نفوذها على جنوبي محافظة الحديدة.

وكانت قد توعدت قيادات موالية لطارق صالح، فصيل “المقاومة التهامية”، عقب سقوط ضحايا بمواجهات بين الطرفين في الخوخة اعقبت هجوم “التهامية” على فعالية لـ “طارق” بالذكرى الثانية لمقتل “عمه”.

وقالت مصادر محلية إن التهديد اطلقه عدد من قادة فصيل “حراس الجمهورية” إثر تصديهم لهجوم “التهامية” على ساحة الفعالية.

وسقط خلال المواجهات عددا من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، ولا يزال التوتر يخيم على المشهد في المديرية التي يحاول طارق صالح ضمهما إلى “إمبراطورتيه” في الساحل الغربي تحت شماعة “ديسمبر”.