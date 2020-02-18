عــــاجل : خبر سار جدا للجميع ساكنيين العاصمه صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - ناقش اجتماع ضم وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق وأمين العاصمة حمود عباد اليوم، سير أعمال الصيانة والترميم لشبكة الطرق والشوارع العامة بأمانة العاصمة.



وتطرق اللقاء الذي ضم رئيس صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي ونائب رئيس الصندوق المهندس نبيل المؤيد ونائب رئيس المؤسسة العامة للطرق المهندس أمير الدين الحوثي والمدير التنفيذي للمؤسسة المهندس لبيب عزالدين ووكيل أمانة العاصمة المساعد لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي، إلى أبرز المشاريع المخصصة لأمانة العاصمة ضمن ميزانية الصندوق للعام 2020م.

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وفي اللقاء شدد وزير الأشغال على ضرورة الاهتمام بالطرق والشوارع الرئيسة بعواصم المدن والمحافظات وفي المقدمة أمانة العاصمة التي تمثل الوجه الحضاري لكل اليمنيين ..داعيا صندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق إلى مضاعفة الجهود لترميم الطرقات الأكثر تضررا وتهالكا في الأمانة لما تسببه من عرقلة لحركة السير.

من جانبه ثمن أمين العاصمة، اهتمام وزارة الأشغال بشبكة الطرق في الأمانة للتخفيف من حدة الازدحام في معظم شوارعها في ظل احتضانها للكثير من النازحين من مختلف المحافظات.

وأكد عباد حرص أمانة العاصمة على مساندة وزارة الأشغال والجهات التابعة لها لاستكمال بعض مشاريع الجسور وكذا صيانة وترميم الطرق الأكثر تهالكا في العاصمة.

حضر اللقاء مدير وحدة تنفيذ مشاريع أمانة العاصمة المهندس عبدالله السحاري