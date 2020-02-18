شكرا لقرائتكم خبر عن شركة النفط تعلن رفع أسعار البنزين وكارثة ستحل على الجميع…(السعر الجديد).. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة النفط السعودية “أرامكو” عن رفع أسعار البنزين ابتداءً من يوم الأحد 16 شباط/فبراير 2020.

وأوضحت الشركة النفطية في بيانٍ لها أن أسعار البنزين ستكون كالتالي: 1.55 ريال لكل لتر “بنزين91″، و2.11 لكل لتر “بنزين95”.

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الشركة قالت أن فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين ستصبح من ربع سنوية إلى شهرية ابتداءً من شهر شباط/فبراير الحالي بحيث يكون التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر.

وأشارت إلى أن القرار يأتي وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وتابعت “الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية”.

وكان بنزين 91 قد سجّل سعر 1.50 ريال لكل لتر، فيما بلغ لتر بنزين 95 2.05 ريال وذلك خلال الربع الرابع من عام 2019 الفائت.

قرار الشركة لقي سخطاً شعبياً عارماً عبر مواقع التواصل الإجتماعي إذ عبّر المواطنون عن غضبهم من هذه الخطوة تحديداً ومن السياسات الإقتصادية عامةً في ظل الظروف المعيشية الحرجة التي يمر بها معظم المواطنون.

وتحت وسمي #بنزين و#اسعار_البنزين امتلأت صفحات مواقع التواصل بالمواقف المنددة لغلاء أسعار البنزين فمنهم من اعتبر أن شركة “أرامكو” تخدع الناس بالتعديلات الشهرية حتى ترفع الأسعار كل شهر، فيما ترحّم آخرون على العاهل السعودي السابق عبدالله بن عبد العزيز وذكروا أنه كان حريصاً على الحفاظ على خفض الأسعار.