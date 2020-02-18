مشاهد جديدة لعمليات السيطرة على مواقع المرتزقة في صلب وحريب نهم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

وزع الإعلام الحربي التابع للجيش واللجان الشعبية ، اليوم الثلاثاء، مشاهد جديدة من عملية البنيان المرصوص وثقت لحظات الاقتحام والسيطرة على عدد من الجبهات.

وأظهرت المشاهد تقدم وحدات الجيش واللجان الشعبية لمواقع وتحصينات منافقي العدوان في جبهات جبال صلب ليتمكنوا فيها من السيطرة على معسكر الخانق، معسكر صلب، الشركة الصينية منجم الذهب، والإطلالة على معسكر ماس، فيما تمكنوا من السيطرة على كلاص من: وادي نملة، قرية الضبيعة، تبة الإثنعش، تبة النيمس، تبة الشيكي، تبة فاطم في حريب نهم، وفي جبهة الضيق تمكنوا من السيطرة على النجد قبالة جبل بحرة.

ووثقت المشاهد استهداف مدفعية الجيش واللجان الشعبية لتجمعات المرتزقة وآلياتهم ومواقعهم وانفجار عبوات ناسفة فيهم، وأظهرت أعداد من جثث المنافقين.

ووثقت المشاهد تمكن وحدات الجيش واللجان من أسر أعداد من المنافقين، وبينت المشاهد مخازن الأسلحة كانت في بيوت المواطنين والتي تم اغتنامها.

Advertisements

وأظهرت المشاهد تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من إعطاب عدد من آليات المرتزقة واحراقها واغتنام البعض منها.

وقام الإعلام الحربي بجولة على شبكة صلب التي عبث بها المنافقين، وجولة على مدرسة في حريب نهم، وبثت المشاهد مقابلات مع المجاهدين أكدوا فيها استمرارهم في مواجهة الأعداء مهما بلغت التحديات.

وفي المشاهد المنشورة عبر مشائخ صلب وحريب القراميش عن ترحيبهم بالمجاهدين أثناء وصولهم إلى المنطقة المحررة.

الجدير بالذكر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية كبرى تحت مسمى” البنيان المرصوص ” انتهت بتطهير جبهة نهم بالكامل والعديد من مديريات الجوف ومأرب بمساحة اجمالية تقر بأكثر من 2500 كيلومتر مرب، ودحر 17 لواء عسكريا و20 كتيبة في جبهة نهم وخمسة ألوية في مأرب والجوف، بالإضافة لقتل وجرح اكثر من 3500 مرتزق.