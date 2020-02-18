شاهد .. صافيناز تتحدى فتاة فى التعري الكامل والفائز مفاجأة (فيديو صادم)

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عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للراقصة صافيناز ، يكشف عن رقصها مع فتاة عارية بالساحل الشمالي بشكل مثير للغاية.

وحرر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، محضرا ضد الراقصة صافيناز لاتهامها بنشر الفسق والتحريض عليه بسبب هذا الفيديو .

وأكد مصدر داخل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد صافيناز خصوصًا أنها ليست المرة الأولى التي تصر على التحريض على الفجور والفسق والقيام بأشياء مخالفة للآداب العامة والتقاليد.

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