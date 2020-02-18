شكرا لبحثكم عن خبر الإمداد الدوائي يرفد مراكز عزل مرضى كورونا في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - رفد البرنامج الوطني للإمداد الدوائي عددًا من المراكز الصحية المعدة لعزل مرضى كورونا في اليمن، بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.
وقالت إدارة البرنامج الوطني للإمداد الدوائي: بتوجيهات من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم تم رفد محافظة عدن ممثلة بمستشفى الصداقة ومحافظة حضرموت ممثلة بمدينة سيئون ضمن الخطة المعتمدة بإنشاء مراكز العزل لمرضىى كورونا.
وأشارت إدارة البرنامج الوطني للإمداد الدوائي إلى أنه تم صرف الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل الوريدية لمراكز العزل التي أعدت للوقاية من مرض كورونا للمسافرين القادمين من دولة الصين الصديقة.
وأضافت إدارة البرنامج أن هذه الأدوية للمراكز عملت تحسبا لأي طارئ في المنافذ اليمنية من المطارات الجوية والمنافذ البحرية، ايمانًا منها باحتواء المرض قبل انتشاره باليمن.
حيث أكدت وزارة الصحة العامة والسكان أنه إلى الان لم تسجل أي حالة اشتباه لمرض فيروس كورونا في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمداد الدوائي يرفد مراكز عزل مرضى كورونا في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.