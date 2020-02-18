شكرا لبحثكم عن خبر عامل قهوة يمني يكتسب شهرة كبيرة بالعاصمة الأردنية عمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استطاع عامل المقهى خلدون العزب، أن يكتسب شهرة بالعاصمة الأردنية عمان، إذ يقف خارج المقهى الذي يعمل به يؤدي رقصات تقليدية جلبها معه من بلاده لاجتذاب الزبائن.

وينتمي العزب في الأصل إلى محافظة إب، وجاء إلى الأردن عام 2018 باحثا عن فرصة عمل.

ويعتمد العزب في أدائه اليومي على ما يحمله في وجدانه من تقاليد وموسيقى يمنية أصيلة، ويعد الرقص بالنسبة له رمزا، وأيقونة تعيد إليه "الذكريات العزيزة" التي كان يتشاركها مع أصدقائه وعائلته في الوطن.

ولكن هذا لم يكن المكسب الوحيد الذي حققه، حيث يقول إن المقهى يشهد نشاطا منذ أن بدأ طقوس الرقص اليومية.