شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يخصصون يوم من كل أسبوع لإقامة أنشطة طائفية لطلاب المدارس بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خصصت مليشيا الحوثي الانقلابية، يوماً دراسياً للأنشطة الطائفية في مختلف المدارس الحكومية والأهلية بالعاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر تربوية، بأن قيادة المليشيات الحوثية في وزارة التربية والتعليم أصدرت تعميماً جديداً يلزم مدارس العاصمة صنعاء بتخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع لإقامة ما تسميه اليوم الثقافي الخاص بأنشطتها الطائفية.

وأضافت المصادر إن التعميم يأتي في إطار مراحل ما يسمى بـ “تأصيل الهوية الإيمانية” التي دعا إليها زعيم المليشيات الحوثية الإرهابي عبد الملك الحوثي.

ولفتت المصادر أن الأنشطة الطائفية التي ستنفذها الميليشيات بمدارس العاصمة صنعاء تتضمن بث محاضرات تحريضية مرئية لزعيم المليشيات عبد الملك الحوثي وأفلام وثائقية تحرض على العنف وتهدف لغسيل أدمغة الطلاب وتحثهم على الانضمام إلى صفوف المليشيات والزج بهم في معاركها العبثية.