شكرا لبحثكم عن خبر إسقاط مسيرة حوثية في سماء مدينة الدريهمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت القوات المشتركة، عصر الثلاثاء 18 فبراير/شباط 2020م من إسقاط طائرة مسيرة حوثية مفخخة في سماء مدينة الدريهمي جنوب مدينة الحديدة. وقال مصدر عسكري، إن القوات المشتركة تمكنت من إسقاط طائرة مفخخة تابعة لمليشيات الحوثي كانت تحلق في سماء المديرية، حيث قام الجنود باستهدافها وتمكنوا من إسقاطها بنجاح. وكانت القوات المشتركة تصدت لهجوم شنته مليشيات الحوثي على مواقع القوات في الدريهمي وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، يأتي ذلك في إطار التعصيد العسكري للمليشيات وخروقاتها للهدنة الأممية.

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