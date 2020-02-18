شكرا لبحثكم عن خبر عاجل اول رد للحوثيين على تسلم القوات السعودية منفذ شحن الحدودي وقطع الحبل السري على المليشيات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت القوات السعودية ضربة قاصمة لمليشيات الحوثيين بعد تسلمها لمنفذ شحن الدولي وقطع الحبل السري للمليشيات الذي كان يمدها بالأسلحة والأموال عبر منفذ المهرة. حيث أدانت ما تسمى اللجنة الامنية العليا التابعة لمليشيات الحوثيين دخول القوات السعودية الى منفذ شحن. ودعت المليشيات الحوثية عناصرها واذرعها في المهرة من اسمتهم باحرار المهرة المهرة لمقاومة التواجد السعودي في منفذ شحن. وكانت قوات سعودية بتعاون مع قوات الجيش اليمني قد تسلمت منفذ شحن الحدودي بعد اشتباكات مسلحة محدودة انتهت بتمكن القوات المساندة للشرعية من تسلم الامن في منفذ شحن الحدودي بمحافظة المهرة .

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