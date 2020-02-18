شكرا لبحثكم عن خبر عاجل وزارة الدفاع تصدر اول توجيه صريح بشأن منفذ شحن ودخول القوات السعودية الى المهرة.. وثيقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت وزارة الدفاع برقية عاجلة لقيادة محافظة المهرة بالتعاون مع قوات الامن والقوات السعودية في بسط الامن وصد كل محاولات عناصر تخريبية تحاول زعزعة الامن.

الى ذلك تسلمت قوات سعودية بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مهمة حماية جمرك شحن في محافظة المهرة، الذي يعد احد اهم المنافذ البرية بين اليمن وسلطنة عمان.

وقالت مصادر محلية في المنفذ أن القوات السعودية انتشرت بعد ظهر اليوم في المنفذ، عقب اشتباك محدود في البوابة الشرقية للمنفذ مع القوات التي كانت تتولى حماية المنفذ بقيادة عبدالله منصور المقرب من العميد ناصر عبدربه نجل الرئيس هادي.

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وبحسب المصادر يأتي انتشار القوات عقب تزايد عمليات التهريب في المنفذ. وكانت اشتباكات اندلعت امس بين القوات السعودية ومسلحين في مفرق فوجيت الرابط بين مديريتي حات وشحن شمال المهرة، عقب محاولة المسلحين منع توجه تلك القوات إلى منفذ شحن.

وتمنع الحكومة والتحالف دخول سيارات الدفع الرباعي وأجهزة الاتصالات ومعدات وتجهيزات يمكن استخدامها لأغراض عسكرية من قبل جماعة الحوثي.