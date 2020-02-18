شكرا لبحثكم عن خبر صدور 8 قرارات عسكرية مفاجئة بتعيينات جديدة ( الأسما والمناصب ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة ، عن صدور قرارات أطاحت بقادة ثمان مناطق عسكرية ، وتعيين بدلا عنهم. وطبقا للمصادر فقد صدر قرارات بتغيير 8 قيادات عسكرية كبيرة في الجيش الوطني. ووفقاً للمصادر فإن التغييرات جاءت نتاج أن القادة السابقين محسوبين على حزب الإصلاح وتم استبدلهم بقيادات أخرى. وبحسب المصادر فقد قضت التعيينات الجديدة كالتالي: تعيين العميد محمد محسن الحرملي أركان حرب المنطقة السابعة تعيين العميد يحيى حنشل قائدا للواء 314 مدرع Advertisements تعيين العقيد يحيى تامة قائدا للواء 29 ميكا تعيين محمد العسودي قائد للواء 203 مشاة تعيين العقيد عبدالعزيز الحيدري قائد اللواء 133 مشاة تعيين العقيد عبدالرقيب دبوان قائد للواء121 مشاة تعيين محمد الذيفاني قائد للواء 310مدرع تعيين العقيد حسين العكمي قائد للواء 141 مشاة.

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