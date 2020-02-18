شكرا لبحثكم عن خبر " هاني بن بريك " يوجه رسالة غير مسبوقة للرئيس " هادي " ويطالبة بالقيام بعمل سيخلده له التاريخ ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر نائب رئيس ما يسمي بـ" المجلس الانتقالي الجنوبي " " هاني بن بريك" تغريدة وجه من خلالها رسالة غير مسبوقة للرئيس " هادي". نص التغريدة : "فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي طفح الكيل انهِ عبث الإخونج الحاصل وقم بعمل تاريخي يغفر الله لك به ويذكرك الشعب به ويخلد ذكرك للأبد، وإلا فلعنة الله ستلاحقك أبد الدهر، وسيظل الشعب يذكرك كأسوأ رئيس. الجنوب واليمن خمس سنوات في معاناة لم يشهدوا لها مثيل أقول هذا بما لك من حق والد"

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