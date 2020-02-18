شكرا لبحثكم عن خبر صدور توجيهات عاجلة للرئيس " هادي " بخصوص التطورات في " المهرة " تثير صدمة في أوساط مشائخ ووجاهات الأخيرة ! ’’ تفاصيل ’’ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه الرئيس هادي كافة الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية بمحافظة المهرة، بسرعة التعامل بحزم واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير المناسبة ضد من يقلقون الأمن والسكينة العامة بالمحافظة.

وبحسب مصدر مسؤول بمحافظة المهرة، فإن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية جاءت على خلفية الكمين الذي نصبه مسلحون في محافظة المهرة امس واستهدفوا من خلاله رتل من قوات التحالف العربي أثناء ما كانت في طريقها إلى منفذ شحن.

وأكد المصدر أن رئيس الجمهورية وجه نائبة الفريق علي محسن الأحمر بالتعامل مع الموضوع وتوجيه السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة وعلى رأسها محافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت، وقائد المحور، وكافة الأجهزة والوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة للتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار ونشر الفوضى بالمحافظة.

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وبيّن المصدر أن نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر، بدوره، قام بالتواصل مع محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، وقائد المحور، وابلغهم بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.. مشددا على ضرورة وضع حد لعصابات التمرد تلك وغيرها من قطاع الطرق والضرب بيد من حديد.

وحسب المصدر فإن محافظ المحافظة وقائد المحور بدورهما وجها كافة الأجهزة والوحدات العسكرية والأمنية بالمحافظة للتقيد بتوجيهات فخامة الرئيس والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المهرة واقلاق سكينتها العامة.

واثارت توجيهات الرئيس هادي صدمة في اوساط مشائخ ووجاهات المهرة الذين يتهمون السعودية بالسعي الى فرض حضور عسكري قسري على ارضهم .