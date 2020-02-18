رئيس الوزراء يبحث مع السفير الروسي إستمرار التصعيد الحوثي وتحدي الجهود الأممية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

الخليج 365

بحث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم، مع السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والأوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية، ومنها ما يتصل باستمرار التصعيد الحوثي وتحدي الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام.



وتطرق اللقاء إلى ما أنجزته الحكومة من تنفيذ التزاماتها في اتفاق الرياض والذي رعته المملكة العربية السعودية، والدعم الدولي لتنفيذ الاتفاق وإسناد جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات في المناطق المحررة.

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وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء ان تصعيد مليشيا الحوثي واستهدافها للمدنيين يعكس عدم جديتها في السلام والرضوخ للحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا.. مشيرا الى ان استمرار التدخل الإيراني ودعمها للمليشيات الحوثية يعقد من فرص الحل السياسي.

ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى الملفات التي انجزتها الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية على ضوء اتفاق الرياض في الجوانب الخدمية والأمنية وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة وإجراء إصلاحات اقتصادية.. مشيرا الى الدور الدولي المطلوب لاستكمال تنفيذ كامل بنود اتفاق الرياض، وكذا دعم خطط وبرامج الحكومة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب.

بدوره جدد السفير الروسي، وقوف بلاده الى جانب اليمن وقيادتها الشرعية ومساعدته للخروج من الأزمة الراهنة .. آملا أن يسهم الاتفاق الاولي للإفراج عن الأسرى في فتح فرص وآفاق السلام .. مشيرا الى ان طول امد الازمة يصعب من التسوية ويعقدها ويؤثر سلبا على الوضع الإنساني .

وأكد دعم اتفاق الرياض وتجاوز البطىء في تنفيذه بأولوياته دون انتقاء وهو خطوة في تحقيق السلام الشامل .