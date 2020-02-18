ننشر جدول رحلات اليمنية غداً الأربعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020 الخليج 365 تسير الخطوط الجوية اليمنية غداً الاربعاء الموافق 19 فبراير 2020م، رحلات جوية على النحو التالي :

رقم الرحله 607. خط الرحله : القاهره- سيئون- سقطرى. القاهره- سيئون : الاقلاع : 0215 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0630 صباحا. سيئون - سقطرى : الاقلاع : 1000 صباحا. الوصول: 1115 ظهرا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سقطرى-سيئون- القاهره : سقطرى - سيئون : الاقلاع : 1215 ظهرا. الوصول : 1330 ظهرا. سيئون - القاهره: الاقلاع : 1430 ظهرا. الوصول : 1715 مساء. رقم الرحله : 609. خط الرحله : القاهره- عدن . الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) Advertisements الوصول : 0645 صباحا. رقم الرحله 506 خط الرحله عدن- جده الاقلاع :1030 صباحا . الوصول: 1230 ظهرا. رقم الرحله : 507. خط الرحله : جده- عــدن . الاقلاع :1400 ظهرا . (توقيت جــده) الوصول: 1600 مساء. رقم الرحله : 648. خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع : 0845 صباحا. الوصول: 1100 ظهرا. رقم الرحله 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع :1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 1600 مساء. رقم الرحله 608 خط الرحله : عـدن القاهره. الاقلاع :1730 مساء. الوصول: 2000 مساء.

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