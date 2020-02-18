شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ارتفاع جنوني وغير مسبوق لأ سعار الصرف في مناطق الشرعية ... اسعار الصرف قبل اغلاق محلات الصرافة ابوابها ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - #أسعار_الشراء في #السوق_السوداء بـ #صنعاء :

⬅️ الريال السعودي 157.50 ????????

⬅️ الدولار الأمريكي 597.00 ???????? ???? #أسعار_الشراء في #السوق_السوداء بـ #عدن :

⬅️ الريال السعودي 174.50 ????????

⬅️ الدولار الأمريكي 663.00 ???????? جديد "الخليج 365" Advertisements ???? أسعار الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي :

???? في #صنعاء :

⬅️ الشراء 3.7900 ????????

⬅️ البيع 3.8000 ????????

???? في #عـدن :

⬅️ الشراء 3.8000 ????????

⬅️ البيع 3.8100 ????

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